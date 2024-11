Si chiude il weekend dell’arte contemporanea a Torino: pienone per Artissima, Paratissima, The Others e Flashback

TORINO – Si è concluso il weekend in cui Torino è diventata capitale mondiale dell’arte contemporanea. Sono ottimi i risultati per Artissima, Paratissima, The Others Art Fair e Flashback.

Artissima

Nelle quattro giornate di apertura, dal 31 ottobre al 3 novembre, Artissima ha visto la partecipazione di 34.200 tra ospiti, visitatori e professionisti del settore. Si è così confermata l’attenzione e la crescente fiducia che collezionisti privati e collezionisti istituzionali ripongono nella fiera come primario riferimento di mercato. 189 sono state le gallerie in fiera, otto in più rispetto all’edizione precedente, di cui 37 hanno esposto per la prima volta; 66 progetti monografici; 11 premi, riconoscimenti e supporti cui si aggiunge 1 fondo d’acquisizione e 1 fondo per le gallerie.

Paratissima

Si conclude facendo registrare più di 20.000 visitatori la XX edizione di Paratissima, la fiera d’arte contemporanea dedicata agli artisti e ai creativi emergenti. Paratissima si conferma uno degli eventi più amati e apprezzati dal pubblico nel ricco calendario dell’Art Week torinese. Sono oltre 350 gli artisti che, spaziando dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale, hanno presentato i propri lavori all’interno dell’ampio palinsesto della manifestazione.

Flashback

Con oltre 26.000 visitatori tra collezionisti, esperti e appassionati, anche Flashback consolida ulteriormente la sua posizione nel panorama italiano e internazionale come una delle manifestazioni più interessanti per le gallerie coinvolte, le opere esposte e la partecipazione di pubblico. Grazie alla presenza sempre più numerosa di espositori internazionali Flashback offre al pubblico l’occasione imperdibile di vivere un’esperienza fra opere di epoche e stili differenti, dalle arti figurative alle installazioni e ai capolavori delle arti decorative.

The Others Art Fair

Non hanno voluto coscientemente dare i numeri finali invece dalle parti di The Others Art Fair. “I numeri non sono rappresentativi della realtà. E inoltre, non sono un indicatore della qualità di una fiera” – commenta Roberto Casiraghi, fondatore insieme a Paola Rampini di The Others Art Fair, la fiera dedicata all’arte contemporanea emergente del panorama dell’Art Week Torinese – “Abbiamo riscontrato un soddisfacente incremento di visitatori grazie a una splendida sede, capace di accogliere espositori e artisti all’interno di spazi che hanno incontrato un alto apprezzamento da parte del pubblico. Elemento che ci sembra invece molto più rilevante, è l’alta partecipazione di espositori stranieri, ed anche di artisti internazionali all’interno di gallerie italiane, in grado di dare un senso e una visione compiuta e completa dell’arte contemporanea”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese