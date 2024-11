ATP Finals, oggi gioca Sinner: dove e quando vederlo

TORINO – Tutto pronto per cominciare una nuova giornata delle Nitto ATP Finals, che si disputano a Torino presso l’INALPI Arena.

A cominciare sarà il doppio maschile: alle 11:30 il duo croato-olandese Mektic e Koolhof sfiderà gli australiani Thompson e Purcell.

Alle 14:00, si passa al singolo: il russo Medvedev sfiderà lo statunitense Fritz.

Alle 18:00 torna il doppio: l’argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers sfideranno il finlandese Heliövaara e l’inglese Patten.

Alle 20:30, arriva il grande momento di Jannik Sinner: il suo avversario è lo sfidante Alex de Minaur, australiano.

Le partite si possono vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o in mobilità su SkyGo. Inoltre, gli abbonati NowTV potranno vedere l’intero torneo in streaming. Su Rai 2 verrà trasmessa in chiaro la partita di Sinner alle 20:30.

