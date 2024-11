Torino: viene sorpreso senza biglietto e spruzza spray al peperoncino in faccia ai controllori

TORINO – Nuova, ennesima ormai, aggressione contro il personale Gtt. Questa volta avvenuta in corso Re Umberto, poco prima del capolinea in piazza Solferino.

L’aggressione è avvenuta sul bus della linea 14: i due controllori hanno chiesto a un passeggero di esibire il biglietto. L’uomo, un 30enne, ne era sprovvisto e non ha preso bene la richiesta né la probabile multa a cui sarebbe andato incontro, quindi ha deciso di rispondere spruzzando spray al peperoncino in faccia ai due dipendenti Gtt.

Poi ha tentato la fuga, ma gli addetti sono riusciti a fermarlo fino all’arrivo della polizia che lo ha preso in consegna. I due controllori sono poi finiti in pronto soccorso, dove sono stati medicati agli occhi per lenire l’irritazione. Per loro rispettivamente 4 e 7 giorni di prognosi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese