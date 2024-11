Incendio in un appartamento di Novara: una donna intossicata

NOVARA – Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 novembre, un incendio è divampato nella cucina di un appartamento in via Mameli a Novara. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 14 e sono arrivati alla travera via Biglieri quando le fiamme avevano avvolto l’intera cucina con il rischio di propagare in altre stanze.

Subito soccorsa l’inquilina, la donna è stata portata all’ospedale Maggiore perché ha inalato fumo. L’intossicazione se l’è procurata tentando di spegnere in autonomia le fiamme.

All’arrivo dei pompieri è stato spento l’incendio e alle operazioni di soccorso hanno aiutato gli agenti della polizia stradale che hanno deviato le macchine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese