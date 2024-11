KaraOCHE di Lucia Di Pietro apre Differenti Sensazioni

TORINO – Sabato 23 novembre ore 21 alle Officine Caos, in piazza Montale 18, nel quartiere le Vallette di Torino, apre Differenti Sensazioni.

Lo spettacolo d’esordio è l’anteprima di KaraOCHE di Lucia Di Pietro, che torna a Officine Caos a due anni dalla presentazione del suo spettacolo precedente, CALL ME. Lucia Di Pietro in questi giorni è in residenza artistica alle Officine Caos.

Lucia Di Pietro, coreografa e performance artist con base tra Terni e Venezia, impiega corpo, voce, testo e humor come principali strumenti di ricerca e creazione. Nella propria pratica artistica combina performance, arte relazionale, arte site-specific e pratiche somatiche. I suoi lavori esplorano l’ambiguità di percezione tra realtà e finzione, progettando situazioni fantastiche e pratiche effimere, perché il pubblico – e lei stessa – vi si possa immergere.

KaraOCHE

KaraOCHE [kara-, abbreviazione di karaoke + oche, animali] è la messa in scena di un karaoke bar frequentato da due oche, un’aragosta ed un tacchino arrosto gigante, che raccontano le loro storie. La messa in scena si ispira ad un’immaginaria provincia americana, dove il pubblico è immerso in luci LED multicolori.

Autrice e regista_ Lucia Di Pietro.

Performer Lucia Di Pietro, Nicola Simone Cisternino, Giordana Patumi, Sara Sguotti

Le coreografie, le musiche inedite ed i testi sono frutto della co-creazione con i/le performer.

Scene Lucia Di Pietro, Rossana La Verde. Luci Giorgio Peri. Costumi_ Rossana La Verde. Video-Lyrics_ Valentina Rizzi.

Produzione Stalker Teatro, Nuova Opera finanziata dal bando SIAE Per Chi Crea 2023

Co-produzione_ Indisciplinarte Terni

Residenze Spazio K – Kinkaleri, Sa Manifattura – Fuorimargine, NAOCrea 2024 – Ariella Vidach AiEP, Centrale Fies, Officine Caos

Durata prevista 60 minuti

KaraOCHE è prodotto da Stalker Teatro e coprodotto da Indisciplinarte Terni, ed è stato messo a punto durante alcune residenze artistiche: Spazio K – Kinkaleri, Sa Manifattura – Fuorimargine, NAOCrea 2024 – Ariella Vidach AiEP, Centrale Fies, Officine CAOS.

Differenti Sensazioni

Differenti Sensazioni 37 festeggia il ventesimo anno di presenza di Officine CAOS/Stalker Teatro nel quartiere Le Vallette di Torino.

In cartellone spettacoli di artisti italiani e stranieri, che quest’anno provengono da Spagna, Olanda, Svizzera, Canada e Hong Kong.

Programma variegato, all’insegna della contaminazione tra linguaggi: dalla danza contemporanea alla performance art, dalla musica elettronica al teatro di figura.

Gli appuntamenti proseguiranno al venerdì fino ad aprile 2025: prezzo simbolico – biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro – e clima conviviale, con l’incontro con gli artisti e il brindisi dopo teatro, com’è nello stile di Officine CAOS.

“La stagione è un osservatorio sui linguaggi del contemporaneo – dice Gabriele Boccacini, direttore artistico di Stalker Teatro/Officine CAOS – un’officina di pratiche e visioni sulla contemporaneità; un laboratorio di idee che adopera i linguaggi delle diverse arti per raggiungere i territori della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale”.

Il cartellone è messo a punto attraverso diversi canali, spiega Stefano Bosco, project manager di Officine Caos. “Per ogni edizione lanciamo una call internazionale, alla quale anche quest’anno hanno risposto più di 500 gruppi. Inoltre la costante attività di networking ci mette in relazione con realtà simili alla nostra in Italia e nel mondo, consolidata dalla partecipazione della compagnia Stalker Teatro a numerosi festival internazionali. Senza dimenticare la valorizzazione dei talenti degli artisti del territorio e gli esiti delle residenze artistiche, che richiamano a Officine Caos alcuni tra i più stimolanti giovani performer italiani”.

Foto di Fabio Melotti

