A Casale Monferrato, Lerma e Fubine ora l’elisoccorso potrà atterrare in una postazione apposita

ALESSANDRIA – D’ora in poi l’elicottero dei soccorsi potrà atterrare in tre nuove località: Lerma, Fubine e Casale Monferrato. La validazione delle stazioni in cui il velivolo potrà decollare o atterrare è avvenuta ieri, venerdì 22 novembre.

In tutto ora in Piemonte ci sono 246 punti di atterraggio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese