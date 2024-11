Novara, uomo investito da un treno: ferito gravemente alle gambe

NOVARA – Ieri sera, un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto alla stazione di Novara.

Intorno alle ore 20:00, poco prima dell’inizio dello sciopero dei mezzi previsto a partire dalle 21:00, l’uomo è stato investito da un treno in transito sul binario 4, sulla linea Torino-Milano. e ha riportato gravi ferite alle gambe. Tuttavia, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Novara. La polizia ferroviaria si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche se non sembrano esserci dubbi sull’intenzionalità del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile! Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

