Meteo in Piemonte: un weekend freddo e nebbioso in arrivo

TORINO -Ecco le previsioni meteo per il Piemonte per il weekend del 30 novembre e 1 dicembre 2024, con dettagli provincia per provincia.

Sabato 30 novembre 2024

Il Piemonte sarà interessato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Tuttavia, saranno presenti nebbie dense nelle pianure, soprattutto durante le prime ore della giornata, accompagnate da una diminuzione delle temperature.

Temperature previste:

Torino : min 1°C, max 10°C

: min 1°C, max 10°C Cuneo : min 0°C, max 8°C

: min 0°C, max 8°C Alessandria : min 2°C, max 9°C

: min 2°C, max 9°C Asti : min 1°C, max 8°C

: min 1°C, max 8°C Biella : min 1°C, max 7°C

: min 1°C, max 7°C Novara : min 2°C, max 9°C

: min 2°C, max 9°C Verbania : min 3°C, max 10°C

: min 3°C, max 10°C Vercelli: min 2°C, max 8°C

Domenica 1 dicembre 2024

Si prevede un cambiamento più significativo con l’arrivo di una perturbazione fredda che potrebbe portare piogge sparse soprattutto nelle aree alpine e prealpine. Le temperature massime saranno in leggera diminuzione e potrebbe verificarsi qualche nevicata nelle zone montane sopra i 1.000 metri.

Temperature previste:

Torino : min 2°C, max 8°C

: min 2°C, max 8°C Cuneo : min 1°C, max 6°C

: min 1°C, max 6°C Alessandria : min 3°C, max 7°C

: min 3°C, max 7°C Asti : min 2°C, max 7°C

: min 2°C, max 7°C Biella : min 1°C, max 6°C

: min 1°C, max 6°C Novara : min 2°C, max 7°C

: min 2°C, max 7°C Verbania : min 3°C, max 9°C

: min 3°C, max 9°C Vercelli: min 2°C, max 7°C

I venti saranno deboli e di direzione variabile su gran parte della regione, con tendenza a rinforzare sulle zone appenniniche. La situazione potrebbe evolvere rapidamente, quindi si consiglia di rimanere aggiornati.

