Il condominio è moroso, attenzione alla lettera-truffa che usa logo e sito di Smat a Torino

TORINO – Un nuovo tentativo di truffa è in corso in questi giorni nella periferia sud di Torino. In moltissimi condomini, in particolare tra Mirafiori Sud e Lingotto, viene inserita in buca la lettera che vedete nelle immagini.

Si parla di un debito che il condominio avrebbe con Smat e si invita a scansionare un QR code per avere accesso agli atti che spiegano nel dettaglio la questione e poterli eventualmente contestare. Se questo non viene fatto si minaccia che venga stoppata l’erogazione dell’acqua oltre ovviamente alla lievitazione dei costi.

Si tratta ovviamente di una truffa. Inquardando il Qr code si scarica infatti un malware capace di carpire dati sensibili. E’ importante non inquadrare il Qr code.

Come capire che è una truffa

La lettera è scritta bene, riporta il logo e i dati di Smat e anche sito e numero verde per le informazioni corrispondono. Due però sono gli aspetti che fanno intuire che si tratti di phishing e sono entrambi molto evidenti.

La lettera non ha firma, nemmeno stampata e soprattutto è spesso imbucata senza busta (più difficile da falsificare). Insomma è imbucata a mano direttamente.

Se ricevete questa lettera l’invito è a contattare le forze dell’ordine per denunciare. In ogni caso, in situazioni del genere e in caso di dubbi è sempre bene contattare l’ente interessato cercando i riferimenti online e non utilizzando quelli indicati nel messaggio ricevuto.

