Chi ha buttato il coperchio di una bara tra i rifiuti a Torino?

TORINO – Una città grande come Torino è sempre fucina di curiosità, a volte davvero estreme. Nella giornata di ieri, per esempio, è comparso tra i rifiuti di un’area ecologica cittadina il coperchio di una bara. Siamo in via Sempione, in Barriera di Milano.

Bisogna dire che il rifiuto in questione, per quanto curioso, pare essere smaltito secondo le regole previste da Amiat. Sul coperchio in questione c’è infatti un foglio che riporta la scritta Amiat e un codice numerico. Il che fa pensare che la persona che se ne è liberata ha regolarmente chiamato l’azienda di smaltimento rifiuti cittadina per prenotare il ritiro di un rifiuto ingombrante.

Resta ora da capire chi si è disfatto del coperchio e soprattutto che fine abbia fatto il resto della bara. Un mistero che probabilmente è destinato rimanere irrisolto.

Il precedente di Vercelli

La cosa ancora più curiosa è che non si tratta del primo caso di una bara finita tra i rifiuti in Piemonte. Tre anni fa infatti c’è stato un precedente localizzato a Vercelli. In quel caso però la bara era stata buttata intera, cassa e coperchio.

Per l’episodio di Vercelli si era arrivati ad una soluzione: si trattava infatti di una parte di un’istallazione realizzata per Halloween, poi dismessa e buttata tra i rifiuti. Attendiamo ora la soluzione per il nuovo mistero torinese.

(la foto in alto è di Antonio Lusso, pubblicata nel gruppo Facebook “Sei di barriera se”)

