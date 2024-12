Che tempo farà in Piemonte questa settimana? Ecco le previsioni

TORINO – L’autunno sta finendo e l’inverno si fa sempre più vicino. Ecco le previsioni meteo in Piemonte per questa prima settimana di dicembre, provincia per provincia.

Lunedì, 2 Dicembre 2024

Cielo inizialmente sereno con locali riduzioni della visibilità sulle pianure orientali. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa sui rilievi alpini, con interessamento anche delle zone pianeggianti adiacenti e del settore appenninico in serata. Deboli precipitazioni in serata oltre i 1700 m. Zero termico stabile a 2600m.

Temperature:

Alessandria: Min. -1°C, Max. 10°C

Asti: Min -3°C, Max, 10°C

Biella: Min 5°C, Max 11°C

Cuneo: Min 1°C, Max 12°C

Novara: Min 0°C, Max 10°C

Torino: Min 0°C, Max 11°C

Verbania: Min 3°C, Max 10°C

Vercelli: Min -2°C, Max 10°C

Martedì, 3 Dicembre 2024

Cielo inizialmente nuvoloso sui rilievi e sulle zone pedemontane adiacenti e poco o parzialmente nuvoloso in pianura; attenuazione della nuvolosità in tarda mattinata con cielo ovunque soleggiato nelle ore successive. Neve in calo a 1600 m, zero termico scende a 1700 m.

Temperature:

Alessandria: Min. 1°C, Max. 10°C

Asti: Min -1°C, Max, 11°C

Biella: Min 4°C, Max 10°C

Cuneo: Min 3°C, Max 10°C

Novara: Min 0°C, Max 9°C

Torino: Min 1°C, Max 12°C

Verbania: Min 5°C, Max 11°C

Vercelli: Min -1°C, Max 10°C

Fonte: Arpa Piemonte

