Cirio e Lo Russo: “Stellantis pensi di più all’Italia”

TORINO – A margine della conferenza stampa di presentazione della Vuelta a España in Piemonte, in cui erano presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, era attesa la domanda sulla notizia delle dimisssioni di Carlos Tavares dalla posizione di Ceo di Stellantis.

“Sono state dimissioni inaspettate, ne prendiamo atto, bisognerà capirne le motivazioni reali perché da queste capiremo anche quelli che potranno essere i passaggi futuri. Quello che sarà importante è lavorare e augurarci, anzi non solo augurarci ma impegnarci a monitorare, perché questa sia una governance che pensi più all’Italia di quanto non ha fatto Tavares in passato”- dichiara il presidente Alberto Cirio.

“Quello che conta per noi come Regione – continua Cirio – è continuare a vigilare in assoluto perché vengano mantenuti gli impegni che si sono assunti con noi e col Comune, per quanto riguarda gli investimenti in Piemonte, nello specifico su Mirafiori, sul secondo modello in arrivo per gennaio 2026 sul nostro stabilimento e per tutti i progetti che avevamo condiviso con la vecchia governance. Questo sarà il primo impegno che dovrà essere mantenuto dalla nuova governance e questa sarà la nostra attenzione massima”.

Cirio insiste che “bisogna guardare anche i cambiamenti come un’opportunità e l’opportunità è rilanciare, più di quanto Tavares ha fatto in passato, il ruolo dell’Italia all’interno di Stellantis”.

Per il sindaco Stefano Lo Russo “la notizia delle dimissioni di Tavares apre una nuova fase per Stellantis. Ovviamente con le altre istituzioni del territorio staremo attenti e vigileremo sulle ricadute che questo avrà sui lavoratori e le lavoratrici e sulle aziende dell’indotto, nell’auspicio che il nuovo amministratore delegato che verrà individuato possa intensificare le azioni su questo nostro territorio che ha dato tanto all’industria dell’auto italiana e che può ancora dare molto in futuro”. “Nella nuova fase le istituzioni, il Comune innanzitutto, sarà un attento osservatore delle dinamiche rispetto al piano industriale – continua Lo Russo -. Le rassicurazioni che sono arrivate dagli azionista vanno nell’ottica di una continuità rispetto agli investimenti ma è chiaro che gli elementi centrali per quanto riguarda questo territorio continuano a essere i livelli occupazionali e quelli relativi ai modelli che Mirafiori soprattutto deve implementare”. “Siamo fortemente convinti che Torino debba giocare un ruolo di ancora maggior protagonismo nelle strategie del gruppo Stellantis ed è con questo spirito che affrontiamo questa fase e saranno questi gli argomenti che porteremo al tavolo di confronto col nuovo amministratore delegato quando verrà individuato, cercando di mettere davanti gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori”.- conclude il primo cittadino di Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese