Incendio su un tetto a Luserna San Giovanni: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

LUSERNA SAN GIOVANNI – Nella serata di ieri, tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Torino sono intervenute per domare un incendio che ha interessato il tetto di un edificio situato nel comune di Luserna San Giovanni.

L’allarme è scattato quando i residenti hanno notato le fiamme avvolgere la struttura. I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno lavorato per contenere il rogo e impedire che si propagasse ad altre parti dell’edificio o alle aree circostanti. L’intervento si è concentrato su una delicata operazione di isolamento del rogo: i pompieri hanno sezionato con cura le parti del tetto danneggiate, salvaguardando le porzioni della struttura rimaste integre. Questo ha permesso di limitare i danni e di evitare ulteriori rischi per la stabilità dell’edificio.

Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati, grazie anche all’evacuazione preventiva degli occupanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese