La Juve si aggrappa alla Champions e batte 2-0 il Manchester City

TORINO – E’ finita con la vittoria per 2-0 della Juventus la partita tra le due squadre date in difficoltà in Europa. I pareggi della Juve però evidentemente valgono di più delle sconfitte del Manchester City. Il primo tempo non è spettacolare, si arriva al fondo praticamente senza tiri in porta, ma c’è la firma di Di Gregorio nel dire no a Halland.

La ripresa viaggia sulla stessa line ma è Vlahovic a spezzare l’equilibrio con un ncolpo di testa su cross di Yildiz. Il City prova a reagire ma in questo momento ogni gol subito è una mazzata. Di Gregorio sfodera un’altra grande parata e poi ci pensa Thiago Motta.

Sono infatti i due nuovi entrati, Weah e McKennie (al rientro dall’infortunio) a confezionare un gol tutto USA che il maghetto realizza con una spettacolare mezza rovesciata. L’ultima buona notizia per la Juve arriva a 5 minuti dalla fine, quando in campo entra anche Douglas Luiz, altro rientro da un lungo infortunio.

Ora la Juve può guardare con speranza alle ultime due partite del girone iniziale di Champions League e forse puntare anche alla qualificazione diretta tra le prime 8.

