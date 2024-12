Problemi con Meta, non funzionano Facebook, Instagram e WhatsApp

TORINO – Facebook, Instagram e WhatsApp sono down. Grossi problemi per chi utilizza i social di Meta dalle 19 circa di mercoledì 11 dicembre. I problemi si riscontrano sia da app che da desktop un po’ in tutto il mondo. Segnalazioni arrivano da Europa, Stati Uniti, Sud America, Australia e Giappone, praticamente ovunque.

Solo intorno alle 20 Meta ha comunicato via X che “We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese