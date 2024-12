Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani (venerdì 13) durerà 24 ore

PIEMONTE – Anche in Piemonte domani, venerdì 13 dicembre, ci sarà lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore trasporti appartenenti all’Unione Sindacale di Base.

Sono previste cancellazioni e orari modificati per Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Anche le linee dei mezzi pubblici di Gtt subiranno disagi.

L’agitazione sindacale sarà di un giorno intero e non di 4 ore, come invece era voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il Tribunale regionale del Lazio infatti ha stoppato l’iniziativa del leghista e ha invece accolto la richiesta dell’Usb. La motivazione fornita è che i disagi derivanti dallo sciopero sono conformi a quanto garantito dalla legge e di conseguenza è legittimo incrociare le braccia per 24 ore.

La “precettazione”, cioè l’ordinanza che obbliga i lavoratori a ridurre la durata della manifestazione, era già stata firmata da Salvini per lo sciopero del 29 novembre.

“I richiamati disagi discendenti dallo sciopero – si legge nell’ultima decisione del tribunale riferita alla mobilitazione di domani – appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, nè emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizi”.

Perché Usb sciopera?

In questo video l’Unione Sindacale di Base ha spiegato le ragioni della mobilitazione.

