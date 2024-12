Cultura e dialetti, premiati i vincitori del XII concorso letterario “Salva la tua lingua locale”: c’è anche un piemontese

PIEMONTE – Un dizionario di gallicismi siciliani, saggi in ladino di Fassa e astigiano, poesie in bisiàc e romagnolo, una tesi sul genovese, opere in dialetto sammarchese, venosino e griko, una canzone in friulano e un lavoro teatrale in napoletano. Questi i vincitori della dodicesima edizione del concorso letterario “Salva la tua lingua locale”, premiati lo scorso 12 dicembre nella prestigiosa sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma.

Le opere premiate raccontano spaccati di vita quotidiana, mestieri antichi, riti e leggende, mantenendo vive le tradizioni linguistiche che attraversano l’Italia da nord a sud. Espressioni diverse per suoni e significati, ma unite dalla missione comune di custodire il patrimonio immateriale del Paese.

Il concorso, ideato da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e ALI Autonomie Locali Italiane del Lazio, nasce con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze culturali e linguistiche italiane. Dal 2013 ha ricevuto oltre 3.000 candidature, ottenendo il patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’UNESCO e del Ministero della Cultura. Questa dodicesima edizione ha visto la partecipazione di oltre 400 opere.

Anche il Piemonte è stato protagonista di questa edizione. Infatti, tra i premi principali, nella sezione saggi, il primo premio è andato ex aequo a Fabio Chiocchettim con Letres da Larcioné, edizione di lettere in ladino di Fassa, e a Lorenzo Ferrarotti con Asti, 1521: una terra da solacze, un’edizione critica delle opere in astigiano di Giovan Giorgio Alione. Menzioni speciali sono poi state attribuite ad associazioni piemontesi come la Pro Loco di Oviglio, Corsione e Santena, oltre a realtà che promuovono le lingue locali, come “E Keyé” di Fontana di Frabosa Sottana, la Compagnia Teatrale Fric Filo 2 e il Centro Studi Piemontesi.

