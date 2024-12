Meteo Piemonte, primavera in montagna e temperature sotto zero in pianura: le previsioni

TORINO – Saranno giorni di alti e bassi, per quanto riguarda le temperature, per la nostra regione.

Infatti, secondo un aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, un’avvezione di aria molto mite in quota di estrazione subtropicale ha portato sulle montagne piemontesi temperature da primavera inoltrata: intorno alle 10:15 di oggi si sono registrate temperature fino a 12-13°C tra i 1.000 e i 1.400 metri su alcuni settori alpini piemontesi per effetto foehn.

Situazione differente invece su pianure e aree di bassa collina dove persistono condizioni di inversione termica con temperature minime notturne scese fino a -2/-4°C nelle aree rurali, con locali picchi prossimi ai -5°C sull’alto Astigiano.

Lo zero termico – continua Vuolo – nella giornata di martedì 17 dicembre toccherà addirittura la soglia dei 3.600 metri sulle Alpi piemontesi, con temperature di conseguenza superiori alle medie di 7-10°C.

Tra giovedì e il weekend si assisterà invece ad un sensibile calo termico a tutte le quote per l’afflusso di aria fredda di matrice artico-marittima che riporterà le temperature più in linea con il periodo (a tratti anche sotto le medie, temporaneamente, tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre), ma con scarsi effetti in termini di precipitazioni, salvo qualche pioggia al confine con Liguria e Lombardia e un po’ di neve su medio-alte valli alpine dal Torinese al VCO nella giornata di giovedì 20.

Per le feste di Natale potremmo assistere a una alta pressione dominante e temperature ben superiori alle medie proprio tra il 24 e il 26 dicembre: anticiclone subtropicale-continentale che, come già accaduto l’anno scorso, potrebbe determinare il raggiungimento di valori termici piuttosto inusuali per il periodo, specie sui settori montuosi e alto collinari (da confermare, sottolinea il meteorologo) e una prolungata fase asciutta.

