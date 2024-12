Qualità della vita, crescono le provincie del Piemonte, ma crolla Torino

TORINO – Il Sole 24 Ore ha pubblicato l’annuale classifica delle provincie in cui si vive meglio. E’ Bergamo la provincia migliore d’Italia per Qualità della vita, seguita da Trento e poi Bolzano, tutte in crescita rispetto allo scorso anno.

Buone notizie per le provincie del Piemonte, Torino a parte. La migliore è Novara, che si piazza in trentaduesima posizione, guadagnandone 10 rispetto allo scorso anno. Poi troviamo Cuneo alla posizione 37, in crescita di 2 posizioni rispetto al 2023.

Asti e Biella occupano la posizione 49 e 50, con una crescita di 6 per l’astigiano, che scavalca il biellese, in crescita di 2 posizioni.

E veniamo alle note dolenti. Sia il Verbano-Cusio-Ossola che Vercelli perdono 7 posizioni e si ritrovano nella parte bassa della classifica, rispettivamente in posizione 60 e 63.

Ma è Torino a far segnare il calo maggiore. Sono infatti ben 22 le posizioni perse dal capoluogo rispetto allo scorso anno, che posizionano Torino in cinquantottesima posizione, proprio davanti a Roma.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese