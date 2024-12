Controlli a tappeto nei locali pubblici: scoperte irregolarità e sanzioni elevate in provincia di Cuneo

CUNEO – Nei giorni scorsi, un’operazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Cuneo, ha portato a un giro di controlli negli esercizi pubblici della provincia. I risultati sono stati tutt’altro che rassicuranti, con sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro elevate per l’inosservanza dell’obbligo di garantire la tracciabilità degli alimenti e la vendita di prodotti oltre la data di scadenza. In aggiunta, circa 47 chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati per garantire la sicurezza dei consumatori.

Ma non è tutto: i controlli hanno riguardato anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sospensione di un’attività e sanzioni che hanno superato gli 11.000 euro. Queste misure evidenziano l’importanza di rispettare le normative vigenti, non solo per tutelare la salute pubblica, ma anche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme.

Inoltre, i carabinieri hanno esteso le loro operazioni anche sulle strade, elevando diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcoolica, accompagnate dal ritiro immediato delle patenti.

