Piemonte, si sbloccano le borse di studio per gli universitari: saranno pagati 5.000 assegni

TORINO – Erano montate in queste ore le proteste dei collettivi studenteschi davanti al consiglio regionale per chiedere rassicurazioni sui pagamenti per gli aventi diritto alle borse di studio che rischiavano di rimanere scoperti per mesi.

Rassicurazioni che sono arrivate dalla Regione che ha comunicato che, nei prossimi giorni, inizierà l’erogazione delle borse di studio agli studenti universitari aventi diritto grazie a 11 milioni di euro che la Regione Piemonte ha accreditato questa mattina sui conti correnti dell’EDISU Piemonte, che può così iniziare a pagare 5.000 assegni.

La somma fa parte degli oltre 100 milioni che la Regione garantisce a copertura del 100% delle borse per i 18.600 studenti idonei in graduatoria.

Leggiamo polemiche francamente strumentali da parte di chi ci accusa di pagare entro febbraio le borse di studio agli studenti. La verità è che questa Amministrazione ancora una volta centra l’importante obiettivo della copertura integrale delle borse con uno sforzo economico crescente anno dopo anno. A fronte di questo stanziamento record, per una cifra mai vista in precedenza di oltre 100 milioni, abbiamo comunicato che l’erogazione degli assegni avverrà progressivamente, già dai prossimi giorni, con l’impegno a coprire per tutti la prima entro il mese di febbraio. Nonostante lo storico problema di liquidità, che coinvolge la Regione e, anche a causa del Pnrr, si è aggravato negli ultimi anni perché anche lo Stato attende le erogazioni dall’Europa, la Regione è riuscita a far fronte alle difficoltà di cassa e sbloccare il pagamento di 5.000 borse entro Natale. Si può sempre fare meglio, ma certo non si può accusare questa amministrazione di scarsa attenzione verso il diritto allo studio, visto che l’impegno economico per le borse negli ultimi cinque anni è cresciuto del 130%.

dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio, il vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

Immagine di repertorio

