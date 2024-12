Grugliasco: donna disabile di 59 anni investita mentre attraversa la strada, portata in ospedale

GRUGLIASCO – Ha ricevuto una prognosi di 30 giorni la donna di 59 anni, S.S., rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Secondo quanto si apprende, la donna, disabile, è stata investita da una Lancia Ypsilon blu guidata da un 83enne, D.L., mentre stava attraversando sulle strisce pedonali sulla sua carrozzella. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina in piazza Marconi, all’angolo con via Lupo, nel centro cittadino.

La donna è stata soccorsa dai sanitari che l’hanno portata in ospedale, a Rivoli, per accertamenti, con codice di media gravità e una prognosi di 30 giorni. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Grugliasco, intervenuti prontamente, che hanno chiuso subito via Spanna. Saranno loro ad avere il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

