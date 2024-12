Comune Plastic Free 2025: candidature aperte fino al 15 gennaio in Piemonte

TORINO – Nel 2024, i Comuni Plastic Free in Piemonte sono stati: Torino, Collegno, Alpignano, Gaglianico, Cuneo.

Le parole di Luca De Gaetano

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, ha dichiarato che quest’anno la procedura di partecipazione è stata semplificata, permettendo ai Comuni di partecipare autonomamente online. Ha spiegato che i criteri di valutazione sono stati migliorati per supportare le Amministrazioni nella loro transizione ecologica. Nonostante siano già arrivate 100 candidature, ha deciso di posticipare il termine per la procedura online al 15 gennaio. De Gaetano ha aggiunto inoltre, che i Comuni riceveranno un pre-esito per incentivare il loro impegno nel miglioramento e ottenere un riconoscimento per il loro lavoro a favore dell’ambiente.

Come candidarsi

La procedura di candidatura è aperta a tutti i 7.896 Comuni italiani.

Plastic Free effettuerà delle verifiche sul territorio per attestare la veridicità dei dati comunicati.

L’ufficializzazione dei Comuni Plastic Free 2025 avverrà l’ultima settimana di gennaio mentre la premiazione nazionale avverrà il successivo marzo.

Candidarsi è semplice, basta compilare il modulo online.

