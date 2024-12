Carabinieri di Alessandria in azione contro furto e spaccio di droga per un “Natale Sicuro”

ALESSANDRIA – Non si è fatta attendere la risposta dei Carabinieri alle istanze di sicurezza dei cittadini in questo periodo di festività, recentemente oggetto anche di concordate linee di intervento nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Natale Sicuro”, come è stato convenzionalmente definito, ha visto i Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo intervenire presso un noto negozio di abbigliamento del centro, dove era stato appena segnalato un furto, e fermare un 21enne che aveva asportato alcuni capi dopo avere danneggiato i dispositivi antitaccheggio.

Nelle stesse ore, a Castellazzo Bormida è arrivata dai colleghi di Salsomaggiore Terme la segnalazione della presenza in zona di un catturando e, dopo prolungate e mirate ricerche, i Carabinieri castellazzesi, con l’ausilio di una Gazzella del NORM, hanno rintracciato e arrestato un 30enne già sottoposto all’avviso orale e destinatario dallo scorso novembre di una misura restrittiva emessa della Procura della Repubblica di Parma. L’arrestato, condotto in carcere, dovrà scontare oltre tre anni e mezzo per lesioni, minacce e rapina aggravata.

Mentre erano in corso gli arresti di Alessandria e Castellazzo Bormida, a San Giuliano Vecchio, i Carabinieri del posto hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 34enne trovato in possesso di numerose dosi di hashish e marijuana per un giro d’affari di un migliaio di euro.

Non si ferma l’incessante lavoro dei Carabinieri per garantire il legittimo bisogno di sicurezza della cittadinanza, ancora più auspicata in questo periodo di festività: “Natale Sicuro” per un Natale sereno.

