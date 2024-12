Suv piomba sul dehor di un bar a Vinovo: quattro feriti

VINOVO – Nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, intorno alle 10:30, un Suv della Mercedes è piombato sul dehor di un bar del centro di Vinovo provocando quattro feriti.

Potevano essere molti di più ma a fermare il Suv che stava dirigendosi verso i banchi del mercato è stata un’altra macchina che ha deviato il tragitto del veicolo senza controllo verso il dehor che a quell’ora era quasi vuoto.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato tre persone in codice verde e una quarta in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Vinovo e i Carabinieri.

