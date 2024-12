Da Torino a Palermo: il Sicilia Express subito sold out è arrivato a destinazione (con quasi 50 minuti di ritardo)

TORINO – È quasi Natale. Questo, per chi ha i propri affetti lontani, significa anche ritorno a casa. Spesso, però, spostarsi da un capo all’altro del Paese non è cosa da poco e non costa poco. I prezzi esorbitanti di voli e treni sono un deterrente, al punto che molti rinunciano alle feste in famiglia, attendendo tempi migliori.

Ma, dopo quella che è sembrata una falsa partenza, il 21 dicembre è partito per il suo primo viaggio il Sicilia Express, “un treno speciale per i siciliani fuori sede”. Un treno che ha attraversato l’Italia e riportato a casa i suoi cittadini lontani.

Il treno, in particolare, è partito alle 15,10 di sabato 21 dicembre da Torino ed è arrivato a Palermo ieri, 22 dicembre, alle 14,22, con 47 minuti di ritardo. Un ritardo che, visti gli ultimi tempi e i 1500 chilometri percorsi, si può perdonare.

Salire a bordo del Sicilia Express è stata una opportunità che in molti hanno colto: i 500 posti, acquistabili dal 3 dicembre, sono andati tutti esauriti grazie a prezzi molto convenienti. Si parte da una base di € 29,90 per un posto a sedere fino a € 129,90 per la Carrozza Letto ad uso singolo.

Un viaggio che, inoltre, promette di essere una esperienza indimenticabile grazie a degustazioni di vini e piatti tipici della Sicilia, preparati da chef e sommelier esperti. Masterclass gastronomiche per scoprire i segreti delle ricette siciliane più amate. Performance culturali, come musica dal vivo, reading letterari e racconti che celebrano l’anima della Sicilia.

