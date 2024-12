Falsa partenza per il Sicilia Express: la vendita dei biglietti prevista per il 3 dicembre non è partita come previsto

Nei scorsi giorni era stato presentato con grande evidenza il Sicilia Express il treno speciale in partenza da Torino per la Sicilia con due carrozze ristorante con prodotti tipici della enogastronomia siciliana.

Il viaggio di andata era previsto per il 21 dicembre da Torino mentre il ritorno è programmato per il 5 gennaio 2025 “Sul binario delle emozioni, destinazione Sicilia. Un treno speciale per i siciliani fuori sede”.

I biglietti del viaggio sarebbero dovuti partire da 29 euro e 90 a tratta.

I biglietti per viaggiare a bordo del Sicilia Express dovevano essere acquistabili a partire 3 dicembre su tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal sito dell’iniziativa.

In molti fin da mezzanotte si sono collegati sul sito per acquistare i biglietti. Ma alle 18.00 del 3 dicembre non è successo nulla e non si conosce il motivo per cui i biglietti non sono ancora disponibili.

