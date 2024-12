Giornate di forte vento in Piemonte, raffiche anche oltre i 150 km/h

TORINO – Giorni fa vi avevamo mostrato un video che ben rappresentava le raffiche di vento tempestose, ad oltre 120 km/h, che avevano interessato i settori alpini di Piemonte e Valle d’Aosta.

Da ieri sera, e fino a martedì, il Piemonte sarà sferzato da nuove importanti raffiche di vento. Gli ultimi aggiornamenti modellistici – riportati dal meteorologo Andrea Vuolo – confermano la fase con venti di foehn tempestosi sulle aree alpine piemontesi, con raffiche che potranno anche superare la soglia dei 150 km/h in quota e fino a 100 km/h sugli sbocchi vallivi.

Come riporta Vuolo, la formazione e il successivo approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Val Padana in traslazione verso l’Adriatico e i Balcani, causerà infatti l’instaurazione di un gradiente barico orizzontale che tra il versante subalpino e nord-alpino potrà raggiungere i 15 hPa lunedì 23 dicembre, con raffiche di foehn che – ad intermittenza – potranno risultare forti o molto forti anche sulle vicine pianure, specialmente del Piemonte Ovest e Nord tra domenica sera e lunedì sera.

Soltanto da mercoledì, con l’arrivo di un esteso anticiclone che porrà i suoi massimi sull’Europa centrale, i venti di foehn si attenueranno anche in montagna, con temperature in graduale rialzo in quota, prima di una nuova generale diminuzione dal 27 dicembre.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese