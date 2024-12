Dallo spot Stellantis riparte la promessa di continuare ad amare l’Italia

TORINO – Dal 20 dicembre viene trasmessa sulle emittenti televisive lo spot Stellantis sulle note di “Si può fare” di Angelo Branduardi. Non solo un tuffo nel passato ormai storico di marchi come Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati ma anche una promessa per il futuro. “Un viaggio fatto di salite e discese, come nella vita di ciascuno di noi, eppure destinato a durare ancora molto a lungo. Perché a muoverlo è il motore più potente di tutti: l’amore per l’Italia” – scrivono nel comunicato di presentazione.

Eppure sono noti a tutti le difficoltà dell’azienda che ha spostato negli anni i propri stabilimenti all’estero. Anche se nell’incontro con il Mimit è stato presentato un Piano Italia con aumenti di produzione negli stabilimenti italiani e programmazioni fino al 2030.

Tornando allo spot si vedono le vetture Stellantis sfrecciare su panorami italiani con la sfilata dei modelli in produzione negli stabilimenti italiani. In particolare, per lo stabilimento di Mirafiori è protagonista l’iconica Fiat 500 – che sarà prodotta anche nella versione ibrida.

Una promessa molto allettante che stride però con le vendite sempre più in calo. Sarà in grado Stellantis di invertire la rotta e mantenere la parola data all’Italia? Lo speriamo per i suoi lavoratori.

