I viaggi vengono pagati ma in realtà non esistono: presentato esposto contro tour operator torinese

TORINO – Immaginate di acquistare un pacchetto viaggio, di poter andare finalmente in vacanza e poi di scoprire quando si avvicina il giorno della partenza che in realtà i viaggi prenotati sono inesistenti.

Talvolta annullati con una mail, altre volte sono i poveri malcapitati a scoprire di non avere alcuna prenotazione a loro nome su alcun volo e in nessun hotel.

Per molti è l’inizio di un vero incubo posto in essere dal tour operator torinese Travel Tracks. E in particolare dal titolare Davide Simeone, ormai definito “il re della truffa” dei viaggi organizzati. Dopo mesi di mail e denunce, alcuni cittadini hanno deciso di presentarsi alla guardia di finanza e hanno presentato un esposto.

A Travel Tracks è stata ora revocata la licenza: di fatto il loro sito al momento è offline, mentre sulle pagine social fino al mese di aprile promuovevano alcuni viaggi. Infatti, i cittadini hanno anche denunciato che il titolare avrebbe aperto altri siti per aggirare il fermo.

Sono davvero tanti coloro che si sono visti portar via centinaia e migliaia di euro senza neanche aver potuto avere un rimborso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese