6700 euro di multa ad un ristorante di Torino per carenze igienico sanitarie

TORINO – Un ristorante etnico di via Nizza a Torino è stato sanzionato dalla polizia per carenze igienico sanitarie. Al titolare è stata comminata una multa di 6742 €. Nello stesso locale è stata inoltre riscontrata la presenza di un lavoratore in nero, con conseguente segnalazione all’Ispettorato del lavoro.

L’attività, diretta da personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, ha visto il concorso di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia Municipale, e ha consentito di accertare altriilleciti amministrativi in attività della zona.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese