Tutto pronto per l’inaugurazione a inizio 2025 del nuovo palazzetto dello sport di Tortona, na nuova casa della Bertram Derthona

Il 2025 sarà l’anno in cui diventerà operativo il nuovo palazzetto dello sport di Tortona nella zona di San Guglielmo, all’ interno della Cittadella dello Sport, finanziata dalla famiglia Gavio,

Il nuovo palazzetto da 5.000 spettatori si inserirà in un complesso con diversi campi sportivi polifunzionali ed aree per attività ricreative in una posizione strategica vicino all’autostrada A7 e al caselllo della stessa di Tortona.

Il nuovo impianto, progettato dallo studio di architettura Barreca & La Varra di Milano, ha una superficie coperta di circa 5.200 mq e un diametro della copertura di circa 80 m, ospita anche il nuovo quartier generale del Derthona, un edificio di due piani fuori terra, con il campo di allenamento, gli uffici e le sale riunioni della squadra. Il cantiere è iniziato a ottobre 2021.

La data più probabile dell’inaugurazione dell’impianto e della prima partita è quella del 25 gennaio per l’incontro casalingo contro Reggio Emilia. Il conto alla rovescia in casa bianconera è iniziato appunto a un mese dalla data con la pubblicazione del video natalizio del Derthona Basket girato in parte nel nuovo palazzetto in occasione della Festa di Natale del Derthona Basket e della BCC Derthona femminile.

Il 30 dicembre 2024 c’è stato un primo sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, della Prefettura per la verifica l’agibilità delle strutture.I tecnici incaricati hanno indicato i lavori da ancora da svolgere e si sono aggiornati con la società per un secondo sopralluogo a inizio gennaio . A seguire ci dovrebbe essere l’omologazione del campo da parte dei tecnici della Federazione Italiana Pallacanestro e e della Basketball Champions League.

Poi il sogno dei Leoni di Tortona potrà diventare realtà e la Bertram Derthona potrà tornare a giocare nel proprio palazzetto dopo 10 anni di trasferte a Casale Monferrato.

