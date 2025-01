Un’aquila reale è stata avvistata nel cielo di Revigliasco

REVIGLIASCO – Il cielo di Revigliasco ha regalato uno spettacolo straordinario: un giovane esemplare di aquila reale è stato avvistato da Carlo Nebbia, professore universitario di Scienze veterinarie e appassionato di birdwatching. Questo raro incontro è avvenuto mentre il rapace maestoso, in cerca di prede, volteggiava sopra il fiume Tanaro, diventando il protagonista di un evento che ha catturato l’attenzione degli amanti della natura.

L’aquila reale, simbolo di forza e libertà, è un rapace che solitamente abita in zone montuose e collinari. La sua presenza nelle basse pianure come l’Astigiano è un fatto eccezionale.

Durante il suo volo, l’aquila è stata attaccata da tre poiane, un comportamento che evidenzia la lotta per il dominio del cielo tra i rapaci. Nonostante l’aggressione, il giovane esemplare ha mostrato la sua abilità di volo allontanandosi verso nord, un segno della resilienza di questa specie.

Questo avvistamento non è solo un momento di stupore per gli appassionati di ornitologia, ma anche un’importante conferma dell’importanza ecologica del fiume Tanaro. Il professor Nebbia ha evidenziato come il Tanaro rappresenti una via cruciale per la migrazione e il transito di specie ornitiche, comprese quelle rare e minacciate.

