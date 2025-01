Nelle RSA del Biellese sono passati i nipoti di Babbo Natale, portando regali speciali per gli ospiti

BIELLA – La magia del Natale ha illuminato i corridoi delle Residenze per anziani “Il Giardino” di Ronco Biellese e “Casa Albert” di Viverone, dove un’iniziativa speciale ha trasformato semplici desideri in momenti di pura gioia. Le strutture, gestite da Sereni Orizzonti, hanno aderito al progetto “Nipoti di Babbo Natale”, promosso dalla Onlus “Un sorriso in più”.

L’idea è tanto semplice quanto importante: raccogliere e soddisfare i desideri dei nonni residenti nelle RSA, siano essi un piccolo gesto, un regalo o una esperienza. Gli operatori della struttura, successivamente, si sono occupati di prendere in carico ed esaudire i desideri degli ospiti, creando così uno scambio affettuoso e un clima di gioia natalizia.

Le storie di alcuni ospiti

Tra le storie più toccanti a Viverone c’è quella di Renata, un’energica signora di 93 anni, i cui occhi brillano quando racconta che in giovinezza è sempre stata una donna molto curata nell’aspetto; per Natale ha chiesto una trousse con specchietto e rossetto, per potersi sistemare sempre in autonomia il trucco. La “nipote” Stefania ha accolto il desiderio, regalando a Renata una felicità inaspettata. Commovente anche la consegna del regalo di Aurelio, 78 anni, impossibilitato nel telefonare agli amici dopo che il cellulare si è rotto. Per fortuna è arrivata Elena, che ha consegnato ad Aurelio un bel telefono con i tasti grandi, così potrà riprendere le conversazioni giornaliere con il suo paese d’origine.

Regali tecnologici e di bellezza anche a Ronco Biellese, ma non solo. Pasqua, di 101 anni, ha ricevuto due vasi dove poter mettere i fiori che raccoglie durante l’ortoterapia, mentre l’ex giardiniere Mario di 94 anni delle bustine di semi da potere piantare in primavera nell’orto della struttura. Edda ha invece chiesto dei libri storici e Lina un kit di bricolage, passatempi perfetti per allietare le giornate invernali.

Una giornata di festa

L’iniziativa “I Nipoti di Babbo Natale” non si limita ad essere un semplice scambio di doni. Gli operatori della struttura hanno creato un ambiente festivo dove ogni desiderio esaudito diventa un’occasione per condividere storie, ricordi e creare nuovi legami. L’apertura dei regali è stata accompagnata da una videochiamata per i “nipoti” lontani geograficamente, ma vicini con il cuore. Come sottolinea la direttrice di Ronco Biellese Elisa Livera:

«Non si tratta solo di ricevere regali materiali, ma di costruire ponti tra passato e presente, tra generazioni diverse, trasformando la residenza in un luogo dove i sogni, anche i più semplici, possono ancora avverarsi».

«Un ringraziamento speciale va a tutti i “nipoti di Babbo Natale” vicini e lontani, che ci hanno permesso di realizzare qualcosa di magnifico, dimostrando come la vera magia del Natale risieda nella capacità di connettere persone attraverso gesti di autentica attenzione e affetto»,

conclude il direttore di Viverone Michele Gambino.

