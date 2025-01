Un viaggio tra sacralità e romanticismo: James Conlon debutta al Teatro Regio di Torino

TORINO – Prosegue la Stagione de I Concerti 2024-2025 del Teatro Regio con un appuntamento imperdibile: martedì 14 gennaio, alle ore 20, il celebre direttore d’orchestra americano James Conlon salirà per la prima volta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio.

Conlon, figura di spicco della scena musicale mondiale, vanta un repertorio vastissimo che spazia dalla musica sinfonica a quella operistica e corale. La sua carriera, iniziata con il debutto alla Filarmonica di New York nel 1974, lo ha visto dirigere le maggiori orchestre europee e americane. Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI dal 2016 al 2020, Conlon ha consolidato il suo successo grazie a un’intensa attività concertistica e discografica, oltre a numerose apparizioni televisive e conferenze che lo hanno reso uno degli interpreti più autorevoli e amati della musica classica.

La serata si aprirà con lo Stabat Mater di Francis Poulenc, un’opera intensa e struggente per soprano, coro e orchestra, composta nel 1950 in memoria di un caro amico del compositore. L’opera si distingue per la sua capacità di fondere sacralità e modernità, con melodie liriche che evocano un’atmosfera di contemplazione e speranza. A dare voce al ruolo solista sarà il soprano sudafricano Masabane Cecilia Rangwanasha, vincitrice del Song Prize al concorso BBC Cardiff Singer of the World 2021 e recente destinataria del prestigioso Premio Herbert von Karajan 2024.

A seguire, il programma prevede l’unica sinfonia composta da César Franck, la celebre Sinfonia in re minore. Questo capolavoro romantico, costruito su una struttura ciclica, guida l’ascoltatore in un viaggio musicale che dal buio conduce verso la luce, regalando momenti di grande pathos e intensità emotiva.

Biglietteria e riduzioni

I biglietti, con prezzi compresi tra 15 e 35 euro (ridotti da 12 a 30 euro), possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, nei punti vendita Vivaticket o online sui siti www.teatroregio.torino.it e www.vivaticket.it. Per i giovani under 30 e gli abbonati alle Stagioni d’Opera, Balletto e Concerti 2024-2025 sono previste ulteriori riduzioni; in particolare, con la Regio Card Giovani, il costo del biglietto è di soli 10 euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese