A un anno dalla riapertura, 17 mila accessi al pronto Soccorso di Cuorgnè

PIEMONTE – Incontro questa mattina presso l’Ospedale di Cuorgnè tra il Consigliere Regionale di Forza Italia Mauro Fava, che ha portato i saluti del Governatore Cirio, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanna Cresto, il Direttore sanitario della struttura cuorgnatese Dott. Calogero Addamo, il Responsabile del Pronto Soccorso Dott. Gianfranco Lanfranco, il Direttore del Mecau Cuorgnè/Ivrea Dott. Paolo Baron, in collegamento telefonico l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi ed il nuovo Direttore Generale dell’ASL TO4 Dott. Luigi Vercellino, in occasione del primo anniversario della riapertura del Pronto Soccorso, il cui servizio era stato sospeso durante la pandemia.

Un primo passo verso il ripristino del servizio è avvenuto già nel 2023 con l’apertura di un punto di primo intervento h 12 mentre l’8 gennaio 2024 il servizio di pronto soccorso DEA di secondo livello è stato ripristinato con quasi 17 mila accessi in un anno.

“Ho collaborato sin da subito con l’ex Direttore dell’ASL TO4 Dott. Stefano Scarpetta, il Presidente Alberto Cirio ed il primo cittadino di Cuorgnè Giovanna Cresto affinché questa struttura potesse tornare ad essere un punto di riferimento per il nostro territorio. Ringrazio il Governatore per aver creduto in questa struttura ed i risultati eccellenti che oggi siamo qui a confermare lo testimoniano. Non possiamo dimenticare che questo servizio indispensabile in un territorio particolarmente disagiato come il nostro è reso possibile attraverso l’operato dei medici, del personale infermieristico, socio assistenziale ed amministrativo del nosocomio cuorgnatese. Questo è solo un punto di partenza: infatti, in questa nuova legislatura con l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, il nuovo Direttore Generale dell’ASL TO4 Dott. Luigi Vercellino ed il sostegno dei sindaci canavesani, stiamo collaborando per incrementare i servizi che la struttura può offrire alla popolazione con l’approvazione del nostro Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio” ha commentato il Consigliere Fava.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese