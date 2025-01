La Bertram Derthona batte Scafati e si qualifica per le Final Eight di Torino

Successo per la Betram Derthona Tortona che ha battuto 99 – 94 Scafati e ha ottenuto l’ottava posizione utile per partecipare alle Final Eight di Coppa Italia di basket che si terranno a Torino dal 12 al 16 febbraio.

La squadra di Valter De raffaele ha recuperato nel finale contro Scafati guidato dall’ex allenatore Remondino grazie alle prodezze di Christian Vital.

