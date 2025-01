Volley femminile, Milano-Cuneo termina 3-0

MILANO – Milano ha prevalso su Cuneo con un netto 3-0 (25-15; 25-23; 25-22) nell’anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile.

Le vice campionesse continentali sono tornate a vincere in campionato dopo il ko al tie-break subito la scorsa settimana contro Novara, imponendosi davanti al proprio pubblico e portando a casa tre punti preziosi per la classifica generale. Le atlete guidate dal tecnico Stefano Lavarini hanno raggiunto proprio Novara al terzo posto, con lo stesso numero di gare disputate, e si trovano a -10 dalla capolista Conegliano, che ha però una partita in meno. La formazione piemontese rimane invece al terzultimo posto, con un punto di vantaggio su Roma e due su Talmassons: le ultime due retrocederanno in Serie A2.

La partita

Milano ha dominato il set d’apertura e con slancio si è portata sul 14-10 nel secondo parziale. Le ospiti, tuttavia, non si sono arrese, rimanendo a contatto (22-20 e 23-22) prima che le padrone di casa trovassero lo spunto decisivo per chiudere la frazione. La terza manche sembrava inizialmente senza storia (5-2), ma Cuneo ha reagito, portandosi avanti sul 13-10 e successivamente sul 21-18, salvo poi subire il ritorno delle lombarde, che grazie a una grande rimonta hanno chiuso il match a proprio favore con il massimo punteggio e ora guardano con fiducia al prossimo turno infrasettimanale.

Prestazione straordinaria dell’opposto Paola Egonu, autrice di 26 punti (3 muri) con un’efficacia offensiva del 67%. In doppia cifra anche le schiacciatrici Myriam Sylla (11 punti, 71% di realizzazione) e Nika Daalderop (10, 53%), ben orchestrate dalla palleggiatrice Alessia Orro (4 punti personali). La centrale Anna Danesi è rimasta a riposo, mentre in campo si sono distinte Laura Heyrman e Hena Kurtagic, entrambe con 4 punti. Tra le fila di Cuneo le più incisive sono state Anna Dodson (12 punti) e Anastasiia Kapralova (11).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese