Volley: Pinerolo vince 3-0 contro Firenze, Chieri scivola a Perugia

VILLAFRANCA PIEMONTE – La Wash4Green Pinerolo ritorna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, imponendosi, di fronte al proprio pubblico, con un secco 3-0 su Il Bisonte Firenze. Chiamata a centrare l’obiettivo vittoria la squadra di Marchiaro è scesa in campo con grinta e determinazione, concedendo poco o nulla alle avversarie.

Una prestazione corale guidata dalle due bocche di fuoco Sorokaite e Smarzek, entrambe a segno con 15 punti. Una novità nello starting six di Marchiaro, in campo Cosi al posto di Sylves. Moro tiene egregiamente la seconda linea conquistando con merito il premio Mvp.

Nella metà campo toscana pesano i tanti errori al servizio (16 contro i 10 della Wash4Green) e anche in attacco le pinelle lavorano meglio chiudendo con il 36% di efficienza (26% per Firenze).

Bendandi deve fare a meno di Leonardi, dentro dunque Lapini. Nel corso del match prova più volte a mescolare le carte in campo ma il risultato non cambia. Akrari e compagne adesso sono chiamate ad un altro importante appuntamento, il turno infrasettimanale le porterà a Perugia per una nuova battaglia.

Passo falso, invece, della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella prima partita al PalaFenera del 2025. La Bartoccini Mc-Restauri Perugia passa 1-3, torna a sorridere dopo quattro turni a bocca asciutta e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza; le biancoblù interrompono la loro striscia positiva e alla luce delle sconfitte di Bergamo e Busto Arsizio sprecano l’occasione di riprendersi il quinto posto in classifica.

Il risultato premia Perugia che gioca una partita esemplare per intensità, lucidità e cinismo, mentre Chieri fatica a trovare il ritmo e adattarsi ai colpi ospiti. I primi due set si decidono sul filo di lana e terminano entrambi 25-23, il primo a favore delle ospiti, il secondo per le padrone di casa. La squadra di Giovi si aggiudica quindi terzo e quarto set 21-25 andando in crescendo fino alla meritata vittoria.

Nel tabellino delle due squadre spiccano le attaccanti laterali. Top scorer di giornata con 25 punti è Nemeth che guadagna anche il premio di MVP, preziosissimo anche il contributo realizzativo di Traballi (19) e Ungureanu (18). A Chieri non bastano i 17 punti di Gicquel, i 12 di Buijs e della rientrante Skinner, e i 10 di Omoruyi.

