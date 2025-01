Incidente con incendio in tangenziale a Torino in direzione Pinerolo

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, 16 gennaio, è stato segnalato un incidente sulla tangenziale di Torino; l’impatto, che ha originato anche un incendio, è avvenuto in direzione Pinerolo, in corrispondenza dell’uscita per Piscina.

foto di Tangenziale di Torino Nord e Sud Info Traffico

