Linea 2 della Metro di Torino: firmato il Protocollo di legalità

TORINO – É stato firmato questa mattina (16 gennaio), il Protocollo di legalità per la linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino; si tratta di quel documento che definisce una serie di controlli incrociati sulle gestione dei soldi e dei materiali dell’opera pubblica, cercando di prevenire le infiltrazioni mafiose. In questo caso la nuova linea metterà in campo 1.828 milioni di euro.

Hanno firmato il documento il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, il Commissario Straordinario Bernardino Chiaia, il Direttore dell’Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aosta, Angelo Serina, e le Organizzazioni Sindacali, per quanto riguarda il controllo delle assunzioni e il rispetto delle normative sul lavoro.

