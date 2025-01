Dodici date sold out per i Personaggi di Antonio Albanese al Teatro Colosseo di Torino

TORINO – Sono tutte sold out le dodici date dell’atteso spettacolo di Antonio Albanese al Teatro Colosseo. Il titolo Personaggi rivela che il comico porterà in scena tutti i suoi volti, da quelli storici a quelli più nuovi.

Con la regia di Giampiero Solari, Albanese sarà protagonista di monologhi e situazioni surreali che capitano ai suoi personaggi, che l’hanno reso amato dal grande pubblico: Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego. Lo spettacolo, che lo stesso attore ha scritto in collaborazione con Michele Serra, incarna magistralmente le maschere dei nostri vicini di casa, amici, noi stessi. Tutti affetti da nevrosi, alienazione, solitudine, elementi che caratterizzano i rapporti umani odierni, la disgregazione della famiglia e il vuoto ideologico. Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente? L’umanità. In scena uomini del Sud e del Nord, uomini alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di una realtà guardata con occhio attento a carpire i difetti, le abitudini e i tic.

