Nevicate abbondanti in Piemonte: le zone interessate – FOTO

TORINO – Dopo giornate particolarmente gelide ma soleggiate, sulla nostra regione è tornato il maltempo. Se da ieri su buona parte del Piemonte sta piovendo, sule Alpi piemontesi dopo due mesi è tornata la neve.

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo in un aggiornamento, è stata confermata la fase perturbata attesa tra questa notte e per tutta la giornata di lunedì 20 gennaio, a causa della risalita verso la Sardegna della circolazione di bassa pressione che nei giorni scorsi ha determinato condizioni di forte maltempo all’estremo Sud Italia e sulle due Isole maggiori.

Le zone interessate dalle nevicate

Le precipitazioni nevose risulteranno più fitte tra la prossima notte e il pomeriggio di lunedì dal Cuneese al Biellese, anche moderate e con locali rovesci specialmente sui settori vallivi più esposti al flusso delle correnti da Est-Sudest, dove entro la serata di lunedì si potranno depositare al suolo complessivamente fino a oltre 30 centimetri di neve fresca al di sopra dei 1.200-1.400 metri tra Marittime, Cozie e Graie (accumuli più modesti invece su alte valli alpine di confine ed estremo alto Piemonte, oltre che sull’Appennino).

La quota neve, continua il meteorologo, dopo essere risalita nella giornata di ieri fino ad oltre 1.200 metri, risulta in nuovo graduale calo dalla notte complice la generale intensificazione dei fenomeni, risultando mediamente superiore ai 600-1.000 metri su Cuneese e Torinese e ai 900 e i 1.300 metri dal Canavese al VCO, pur con temporanee fasi a quote inferiori all’interno delle valli più strette interessate dal transito dei rovesci (specie lunedì mattina).

Sul Cuneese e sulle Langhe la quota neve si è abbassata ulteriormente tra la notte appena trascorsa e questa mattina fino in prossimità dell’alta pianura e dei relativi fondi alle collinari, fin verso i 400-500 metri tra Cuneo, Fossanese, Monregalese, Cebano, Langhe e Acquese, con possibile interessamento anche dell’Autostrada A6 TO-SV da Fossano/Carrù verso il confine con la Liguria e con possibili lievi accumuli al suolo già a partire da Mondovì/Niella Tanaro verso il Cebano, via via più probabili sopra i 550-600 metri di quota.

Arrivate segnalazioni da Prali (TO), Salza di Pinerolo (TO) e Bielmonte (BI) e Vernante (CN); imbiancata Usseglio, Bardonecchia, Sestriere.

