102 “orsi polari” si sono tuffati nel Po a Torino per il Cimento Invernale 2025

TORINO – Come tutti gli anni si è tenuta oggi la 124ma edizione del Cimento Invernale. 102 coraggiosi di ogni età si sono tuffati nelle acque del Po a Torino.

Gli “orsi polari” si sono lanciati in acqua dal Circolo Canottieri Caprera. A tenere viva la tradizione la Rari Nantes. A presentare l’evento un mito torinese come Valter Gerbi, per il quale è stato un giorno particolare, visto che proprio oggi è il suo compleanno.

