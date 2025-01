In casa di riposo maltrattava gli anziani: un anno e mezzo di carcere per un operatore socio-assistenziale di Cortemilia

CUNEO – Il tribunale di Asti ha condannato a un anno e mezzo di carcere un operatore socio assistenziale di una casa di riposo perchè maltrattava gli ospiti. I fatti risalgono ad alcuni anni fa, il centro delle segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine era una casa di riposo di Cortemilia, nel cuneese.

É stato appurato dal processo che il 25enne, mentre era di turno, insultava i pazienti, li strattonava, addirittura aveva tirato uno schiaffo a uno di essi.

L’uomo deve pagare 400 euro e rimborsare le spese processuali dei soggetti che si sono costituiti parte civile.

A Cortemilia, in una delle tre case di riposo (la “Santo Spirito”), erano accaduti altri fatti simili. Nel 2019 le telecamere nascoste dei carabinieri avevano portato alla scoperta di oltre 50 episodi di violenza sugli anziani. Tra questi, erano stati filmati calci, pugni e pizzicotti. A processo erano finiti tre operatori socio-sanitari che lavoravano per la Cooperativa animazione Valdocco, ma che erano già assunti dalla coop che aveva l’appalto precedente; i tre erano stati accusati di maltrattamenti continuati in concorso e lesioni aggravate. Tutto era finito con un divieto di dimora in zona e due divieti di lasciare il paese.

Il video del maltrattamenti qui:

