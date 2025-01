I bambini del Regina Margherita hanno disegnato l’etichetta per un vino e raccolto fondi per FORMA

TORINO – Si è conclusa con la cerimonia di consegna dell’assegno di 16.000 euro a FORMA, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita, l’iniziativa “L’etichetta la disegno io” di Ferraris Agricola. Anita, la bambina di 11 anni che ha realizzato l’etichetta che ora accompagna le 1.000 bottiglie dedicate a questo progetto speciale, è stata premiata con un gadget particolare donato da Ferraris.

L’iniziativa solidale, ideata da Ferraris Agricola e iniziata durante la primavera 2024, ha coinvolto i giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico nella creazione dell’etichetta dell’edizione limitata del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG Clàsic. Il progetto ha visto la partecipazione di 42 bambini che, accompagnati dai volontari della Fondazione e dalle insegnanti dell’ospedale, sono stati coinvolti in questa iniziativa che ha catturato la loro creatività e immaginazione. Si è concluso con la scelta dell’opera di Anita che è divenuta l’etichetta dell’edizione limitata di 1.000 bottiglie. Questo progetto non solo ha offerto un sostegno concreto all’ospedale, ma ha dato anche voce alla fantasia e al coraggio dei giovani pazienti, trasformando le loro opere in un messaggio di speranza che sta viaggiando attraverso ogni bottiglia di questo Ruchè.

I volontari di FORMA raccontano che nel proporre questa attività, la mamma di un paziente in isolamento li ha ringraziati per aver coinvolto il suo bimbo in questo progetto che lo ha aiutato a trascorrere un pomeriggio diverso e divertente nella stanza dove è dovuto restare isolato per più settimane. “Abbiamo accolto questo progetto con entusiasmo fin dalla sua nascita lo scorso anno e oggi siamo grati a Ferraris Agricola ed a tutti coloro che hanno contribuito ad un grande risultato che ci permette di realizzare importanti progetti a favore dei più piccoli” commenta Luciana Accornero, vicepresidente Fondazione FORMA.

“Questo progetto ha incarnato l’essenza più profonda del nostro impegno nel territorio. Il vino non è solo un prodotto, ma un veicolo di cultura, tradizione e, in questo caso, di speranza. Attraverso gli occhi e la creatività di questi bambini, il nostro Ruchè si è arricchito di un valore umano inestimabile, diventando portavoce di resilienza e solidarietà” Conclude Luca Ferraris.

