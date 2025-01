La piemontese Lara Colturi sesta nello slalom a Courchevel in Francia

La piemontese Lara Colturi è arrivata sesta nello slalom che si è svolto in notturna a Courchevel in Savoia non lontano da Sansicario da dove è partita la sua carriera sportiva.

La Colturi ha ottenuto il miglior tempo nella seconda manche ottendo il sesto posto con 1:46.54. nella gara vinta dalla croata Zrinka Ljutic staccando di 1.26 la svedese Sara Hector e la tedesca Lena Duerr, terza in 1:46.34. Ora Lara C olturi è ottava nella classifica generale di Coppa del Mondo

Lara Colturi è nata a Torino nel 2006 , figlia d’arte di Daniela Ceccarelli, oro olimpico nel supergigante a Salt Lake City nel 2022 e di Alessandro Colturi buon discesista e poi allenatore. Lara, che fino ai 13 anni ha praticato a livello agonistico anche il pattinaggio artistico, gareggia con l’Albania perché due anni fa i suoi genitori hanno deciso anticipare il debutto in Coppa del Mondo rispetto a quanto voleva fare la federazione italiana.

