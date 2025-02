Furto nella notte a Felizzano: fatto esplodere uno sportello bancomat

FELIZZANO – Nella notte, prima dell’alba, a Felizzano è stato fatto esplodere uno sportello bancomat.

Si trattava di uno sportello automatico Bpm, situato in via Matteotti all’angolo con via Veneto. A chiamare i carabinieri sono stati i residenti della zona, spaventati dall’improvviso botto e dal fumo. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco.

Stando alle prime ricostruzioni, si pensa che per il colpo sia stata usata la tecnica della “marmotta”, che consiste nell’inserire un tubo di metallo, caricato con una sostanza che possa esplodere (in questo caso, del gas), all’interno del vano che contiene la banconote.

