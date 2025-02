È Luca Fossati il centauro di 20 anni morto in un incidente stradale a Pozzolo Formigaro

POZZOLO FORMIGARO – È Luca Fossati il centauro di 20 anni che, nel pomeriggio di ieri, è rimasto vittima di un incidente stradale.

Il 20enne ha perso la vita nello scontro tra due motociclette, la sua e quella di un amico, nella zona industriale di Pozzolo Formigari, in provincia di Alessandria. Secondo quanto si apprende, il giovane stava compiendo alcuni percorsi in moto, poi mentre tornava al punto di partenza a passo d’uomo la tragedia: Luca Fossati aveva appena sfilato il casco quando il conducente dell’altra moto ha perso il controllo del mezzo e gli è finito addosso.

Nell’urto entrambi i giovani sono finiti a terra, per Luca però, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. L’amico, invece, è ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo in codice verde.

La vittima abitava con la famiglia a Novi Ligure. Le indagini sono in corso.

