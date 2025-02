Nel weekend dell’8 e 9 febbraio il MuPIn organizza a Settimo Torinese un omaggio alle donne nella scienza e tecnologia

Martedì 11 febbraio 2025 si celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, un’importante occasione per rendere omaggio al contributo cruciale delle donne nel progresso scientifico e tecnologico.

Per l’occasione, il Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn propone un evento speciale: una visita guidata alla mostra Donne e Informatica: Pioniere e Innovatrici!, parte dell’esposizione permanente In continua scrittura. Durante il percorso, i partecipanti potranno scoprire le vite e le imprese di figure straordinarie come Ada Lovelace, Grace Hopper, Margaret Hamilton e altre visionarie del mondo tecnologico.

La visita proseguirà nello spazio espositivo dedicato a R-Women – Afghanistan, a cura di Sapori Reclusi.

L’evento si terrà sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese. Un’opportunità unica per esplorare il ruolo pionieristico delle donne nella scienza e nella tecnologia attraverso un percorso coinvolgente e ispirante.

La mostra In continua scrittura: un viaggio nella storia dell’informatica! racconta i legami profondi e in continua evoluzione fra la scrittura e l’informatica. La mostra racconta l’evoluzione dei sistemi di scrittura, dalle macchine da scrivere fino alle moderne tecnologie digitali. L’esposizione è un’occasione unica per esplorare come il modo in cui comunichiamo si sia trasformato nel tempo e per scoprire pezzi iconici della storia dell’informatica e un’esperienza imperdibile per appassionati di tecnologia, storia e cultura digitale.